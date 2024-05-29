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Türk takımlarının Avrupa maceraları ne zaman başlayacak?

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 14:27 - Güncelleme : 29 May 2024 14:33
Türk takımlarının Avrupa maceraları ne zaman başlayacak?

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarına başlayacağı tarihler belli oldu. İşte fikstür...

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu.

GALATASARAY: 20-21 AĞUSTOS

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.

FENERBAHÇE: 23-24 TEMMUZ

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.

BEŞİKTAŞ: 22 AĞUSTOS

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde rakibinin belli olacağı siyah-beyazlar, ilk maçını 22 Ağustos'ta yapacak.

TRABZONSPOR: 25 TEMMUZ

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor da Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 25 Temmuz'da oynayacak ve rakibi 19 Haziran'da belirlenecek.

BAŞAKŞEHİR: 25 TEMMUZ

RAMS Başakşehir ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, 25 Temmuz'da ilk resmi müsabakasına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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