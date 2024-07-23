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Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:12
Turkcell Süper Kupa&#039;da tribünler belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki paylaşım belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ: DOĞU VE KUZEY - GALATASARAY: GÜNEY VE BATI

Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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