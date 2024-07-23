Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:12
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki paylaşım belli oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ: DOĞU VE KUZEY - GALATASARAY: GÜNEY VE BATI
Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı