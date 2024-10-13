Türkiye, İzlanda maçına hazırlıklarını tamamladı!

13 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:45

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarın oynayacağı İzlanda maçı hazırlıklarını sonlandırdı.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı​, hazırlıklarını tamamladı.

Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella​ yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olması dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekipte aday kadroda yer alan tüm futbolcular, idmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımının idmanını, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

İzlanda ile Türkiye​ arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.