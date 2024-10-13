Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Şahin Altunok oldu!

13 Ekim 2024 19:32 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:33

Bugün gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan Şahin Altunok seçildi.

Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Adil Gevrek, genel kurulda yaptığı konuşmada, tek derdinin Yeni Malatyaspor​ olduğunu ve kim seçilirse seçilsin her türlü desteği vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"FUTBOLUN İÇİNDE VEFA OLMADIĞINI BİLİYORUM"

"8 yıl başkanlık yaptım. 2014'te geldik. Süper Lig'e kadar gittik. Başarılı da olduk ama futbolun içerisinde vefa olmadığını biliyorum. Hatalarımız da var. İnsanlar çalışır, başarılı da olur başarısız da. Hata da yapar, çalışan insanlar hata yapar ama niyetimizi kimse tartışamaz. Bizim niyetimiz, Yeni Malatyaspor'un menfaatidir."

Gevrek, konuşurken salondan bir kişinin "Kimse senin önünde durmak istemiyor." demesi üzerine çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Adil Gevrek, görevliler tarafından salondan çıkarılırken, kavga polis ve görevlilerin müdahalesi ile sona erdi. Kavgaya karışan iki kişi ise gözaltına alındı.

Yeniden kürsüye gelen Gevrek, 3-5 kişinin çıkardığı tartışma nedeniyle genel kurula gölge düşmesini istemediğini belirterek, seçilecek başkana başarı diledi.

Verilen aranın ardından yapılan seçimde, başkanlığına Şahin Altunok getirildi. Altunok, yeni bir futbol​ vizyonu için Yeni Malatyasporlulardan alacakları güçle çalışacaklarını ifade etti.

Altunok başkanlığındaki yönetim kurulu, Turgut Koç, Ali Köklü, Deniz Kutlu, Mehmet Coşer Gömüç, Coşkun Yedekçi, Barış Görkem Göksu, Aykut Salih Arıkboğa, Şahin Yusuf, Abdullah Özatila, Perihan Bozkurt, Mahmut Özbaysar, Talat Bağlan, Hüseyin Gültekin ve Aziz Ekici'den oluştu.



