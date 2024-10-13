Antalyaspor Galatasaray maç biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor

13 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:01

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemeyen isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı.

Son dakika: Galatasaray’ın gayrimenkulleri ve güncel değerleri belli oldu

Son dakika: Galatasaray’ın gayrimenkulleri ve güncel değerleri belli oldu

Sezonu ligde namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray​ dokuzuncu haftada Antalyaspor​ ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarların gündeminde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı yer alıyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig​'in dokuzuncu haftası kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçının biletlerinin bu hafta içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

Antalyaspor tarafından henüz resmi açıklama yapılmasa da biletlerin en geç Perşembe gününe kadar satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

ANTALYASPOR-GS MAÇININ BİLET​ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor tarafından, Galatasaray maçının bilet fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulübün ilerleyen günlerde resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapacağı bilet duyurusuyla birlikte fiyatların da ne kadar olduğunu açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyet ile ayrılırken, birinde ise beraberlik aldı.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 gol atarken Antalyaspor ise 4 kez fileleri havalandırdı.