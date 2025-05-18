Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Şampiyonluk coşkusu yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İşte yurt genelinden şampiyonluk coşkusu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.



Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Bellona Kayserispor’la karşılaştığı mücadele öncesi Manisa’da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na adeta akın etti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TABUTU İLE KUTLADILAR

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı. Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

AYDIN'DA MEYDANLARA AKIN ETTİLER

Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

FLORYA’DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/1924172995989299258

GÜMÜŞHANE

Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Gümüşhane kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.

ARDAHAN

Kongre caddesine akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyledi ve meydanı bayram havasına çevirdi.

A. DEMİRSPOR TARAFTARLARI İLE GALATASARAYLILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adana'da Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluğu kutladığı sırada Adana Demirspor taraftarı bir grup küfürlü sloganlar atınca kavga çıktı. İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray taraftarlarının yanına gelen bir grup Adana Demirspor taraftarı küfürlü sloganlar attı. İki grup arasında yaşanan atışmalar devam edince kavga çıktı. Galatasaray taraftarları diğer gruba saldırdı. Onlarca taraftarın ortasında kalan bir kişi, feci şekilde darbedildi. Kentin farklı noktalarında Adana Demirsporlu olduğu ileri sürülen şahıslar, tek başlarına yakaladıkları bazı Galatasaraylı taraftarları darbetti.

ATICI: AVRUPA'DA BAŞARILAR DİLERİZ

81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON) Başkanı Toplum Bilimci Sami Atıcı, Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti. Başkan Atıcı, "Galatasaray futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve bu süreçte takımlarını yalnız bırakmayan değerli taraftarlarını yürekten kutluyoruz. Galatasaray camiasına önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılar diliyoruz" dedi.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ’NE MEŞALE ATTI!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

ADIYAMAN

Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı kent merkezinde yer alan Sümer Meydanına akın etti. Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Adıyamanlı Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

ÇANAKKALE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iskele meydanında bir araya geldi. İskele meydanını dolduran taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.