Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Şampiyonluk coşkusu yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İşte yurt genelinden şampiyonluk coşkusu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 22:59

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!


Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Bellona Kayserispor’la karşılaştığı mücadele öncesi Manisa’da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na adeta akın etti.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TABUTU İLE KUTLADILAR

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı. Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

AYDIN'DA MEYDANLARA AKIN ETTİLER

Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

FLORYA’DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/1924172995989299258

GÜMÜŞHANE

Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Gümüşhane kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.

ARDAHAN

Kongre caddesine akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyledi ve meydanı bayram havasına çevirdi.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

A. DEMİRSPOR TARAFTARLARI İLE GALATASARAYLILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adana'da Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluğu kutladığı sırada Adana Demirspor taraftarı bir grup küfürlü sloganlar atınca kavga çıktı. İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray taraftarlarının yanına gelen bir grup Adana Demirspor taraftarı küfürlü sloganlar attı. İki grup arasında yaşanan atışmalar devam edince kavga çıktı. Galatasaray taraftarları diğer gruba saldırdı. Onlarca taraftarın ortasında kalan bir kişi, feci şekilde darbedildi. Kentin farklı noktalarında Adana Demirsporlu olduğu ileri sürülen şahıslar, tek başlarına yakaladıkları bazı Galatasaraylı taraftarları darbetti.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

ATICI: AVRUPA'DA BAŞARILAR DİLERİZ

81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON) Başkanı Toplum Bilimci Sami Atıcı, Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti. Başkan Atıcı, "Galatasaray futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve bu süreçte takımlarını yalnız bırakmayan değerli taraftarlarını yürekten kutluyoruz. Galatasaray camiasına önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılar diliyoruz" dedi.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ’NE MEŞALE ATTI!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

ADIYAMAN

Galatasaray’ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı kent merkezinde yer alan Sümer Meydanına akın etti. Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Adıyamanlı Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Türkiye sarı kırmızıya boyandı: Galatasaray şampiyon!

ÇANAKKALE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iskele meydanında bir araya geldi. İskele meydanını dolduran taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray 25. kez şampiyon oldu: Ve 5. yıldız da geldi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'den mesaj: "Herkes biliyor"
ETİKETLER
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.