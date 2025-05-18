Galatasaray-Kayserispor | ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın puan ya da puanlar almayı hedeflediği şampiyonluk maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım ise haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşılaşıyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı heyecanlı mücadele, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk sürecini netleştirecek.
https://x.com/GsRamsPark/status/1924072505230111068
https://x.com/KayserisporFK/status/1924074159652389071
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1924115927282393579
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.
https://x.com/KayserisporFK/status/1924116557296198073
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; rakibinden puan alması halinde ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu garantileyecek.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 ile geçmişti.
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1923679889778974782
Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı maçta, tribünler de dolu olacak.
Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.