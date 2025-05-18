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 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Kayserispor | ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın puan ya da puanlar almayı hedeflediği şampiyonluk maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım ise haberimizde.

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Galatasaray-Kayserispor | ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 18:46

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşılaşıyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı heyecanlı mücadele, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk sürecini netleştirecek.

https://x.com/GsRamsPark/status/1924072505230111068

https://x.com/KayserisporFK/status/1924074159652389071

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1924115927282393579

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.

https://x.com/KayserisporFK/status/1924116557296198073

GALATASARAY'DA HEDEF 25. ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; rakibinden puan alması halinde ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu garantileyecek.

GALATASARAY İLK MAÇTA FARK ATMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 ile geçmişti.

GALATASARAY'DA SERİ

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1923679889778974782

DOLU TRİBÜNLER

Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı maçta, tribünler de dolu olacak.

GALATASARAY'DA ÇİFTE KUPA HESAPLARI

Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.

Galatasaray-Kayserispor | ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA GELECEK SEZON HEDEF NE OLACAK?
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa hazırlanan Aslan, gelecek yıl ise Avrupa'da başarı yakalamak istiyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#galatasaray-kayserispor
#Spor
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