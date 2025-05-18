Galatasaray-Kayserispor | ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın puan ya da puanlar almayı hedeflediği şampiyonluk maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım ise haberimizde.