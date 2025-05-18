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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, kendi sahasında Eyüpspor'u mağlup etmeyi ve Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyor. İşte kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım.

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Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 18:24

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki zorlu maç, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı mücadele, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam.

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE VE EYÜPSPOR'DA MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ligde oynadığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe; 78 puanla ikinci sırada bulunuyor. Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte 50 puanı var.

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya gelirken, ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSPOR'DA GELECEK SEZON PLANLAMASI NASIL İLERLİYOR?
Arda Turan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağının netleşmesini bekleyen Eyüpspor, sürece göre farklı bir planlama gerçekleştirecek.
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#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#fenerbahçe-eyüpspor
#Spor
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