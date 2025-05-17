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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri için 35 milyon Euro gündemi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekipleri, menajerler aracılığıyla Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 35 milyon Euro bandındaki tekliflerini iletti.

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Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:52

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgârları Youssef En-Nesyri ile esmeye başlıyor. Suudi Arabistan ekipleri, Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri için 35 milyon Euro önerisini sundu.

FENERBAHÇE’YE YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin başarısız geçen sezonunun ardından; takımdaki çoğu futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, ilk veda Youssef En-Nesyri ile gerçekleşiyor. Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği Youssef En-Nesyri, an itibarıyla yüksek bir teklifle birlikte gözden çıkarılmış durumda. Gelecek sezonda takımı Anderson Talisca’nın etrafına kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 35 milyon Euro gibi bir öneriyle birlikte Youssef En-Nesyri’nin ayrılığına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!

FENERBAHÇE’YE TRANSFER BEDELİ OLARAK 35 MİLYON EURO VE YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN DE YÜKSEK MAAŞ

Youssef En-Nesyri ile de temaslara hazırlanan Suudi Arabistan ekipleri, Fenerbahçe’nin 35 milyon Euroluk teklifi kabul etmesiyle birlikte Faslı golcüye Türkiye’de aldığının iki katı değerinde bir kontrat önerecek.

Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!

FENERBAHÇE’DE HAZAN MEVSİMİ

Fenerbahçe’nin kupasız kapattığı sezonun sonunda; Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi pek çok yıldız için kritik kararlar alınması ve yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 49 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 27 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE’DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Youssef En-Nesyri; Fenerbahçe adına yaptığı yüksek skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekerken, büyük maçlardaki pasif oyunu ve kritik anlarda kaçırdığı pozisyonlarla da camiada tartışma konusu oldu. Zira Faslı golcünün gönderilmesini isteyenler kadar, kalmasından yana olanlar da var.

Sıkça Sorulan Sorular

FASLI GOLCÜ NEREDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe, yıldız hücumcuyu Sevilla'dan transfer etmişti.
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ETİKETLER
#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#35 milyon Euro
#Spor
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