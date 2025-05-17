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 | Emir Yücel

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçim kararı aldı. Yapılacak seçimde Ali Koç yeniden aday olacağını da duyurdu. Spor muhabiri Barış Yurduseven, Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağını açıkladı ve Saran aday olur olmaz Aziz Yıldırım da aday olacak dedi. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için destek kampanyası başlattı. Aziz Yıldırım Başkan adayı olacak mı? Sorusu gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:14

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçim kararı alındı. Başkan Ali Koç bu kararı alırken yeniden aday olacağını da ifade etti. Üst üste yaşanan başarısız sonuçlarla beraber bu sezon da şampiyon olamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkmak istiyor.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLACAK?

Spor muhabirlerinden Barış Yurduseven'in açıklamalarına göre; 'Sadettin Saran aday olmak için hazırlık yapıyor.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Saran'ın adaylık resmileştiği zaman Aziz Yıldırım da adaylığını koyar ortaya.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Mahmut Bey, Hakan Bey ve İlhan Bey de Aziz Bey'in yanında yer alırlar.'

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı sonrasında, yeni başkanın kim olacağı oldukça gündemde.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkmayı hedefleyen sarı lacivertli ekip kadro planlamasını da bu doğrultuda yapacak.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Özellikle seçim kararı sonrasında sosyal medyada kampanya başlatan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olacak mı? sorusunun cevabı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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