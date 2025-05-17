Aziz Yıldırım yeniden aday olacak iddiası! Fenerbahçe başkanlık yarışı için adaylar netleşiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçim kararı aldı. Yapılacak seçimde Ali Koç yeniden aday olacağını da duyurdu. Spor muhabiri Barış Yurduseven, Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağını açıkladı ve Saran aday olur olmaz Aziz Yıldırım da aday olacak dedi. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için destek kampanyası başlattı. Aziz Yıldırım Başkan adayı olacak mı? Sorusu gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçim kararı alındı. Başkan Ali Koç bu kararı alırken yeniden aday olacağını da ifade etti. Üst üste yaşanan başarısız sonuçlarla beraber bu sezon da şampiyon olamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLACAK?

Spor muhabirlerinden Barış Yurduseven'in açıklamalarına göre; 'Sadettin Saran aday olmak için hazırlık yapıyor.

Saran'ın adaylık resmileştiği zaman Aziz Yıldırım da adaylığını koyar ortaya.

Mahmut Bey, Hakan Bey ve İlhan Bey de Aziz Bey'in yanında yer alırlar.'

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı sonrasında, yeni başkanın kim olacağı oldukça gündemde.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkmayı hedefleyen sarı lacivertli ekip kadro planlamasını da bu doğrultuda yapacak.

Özellikle seçim kararı sonrasında sosyal medyada kampanya başlatan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olacak mı? sorusunun cevabı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.