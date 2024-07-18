UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

18 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 20:36

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak ekibi, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi. Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibimiz Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu. İlk maçımızı 25 Temmuz’da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos’ta Papara Park’ta oynayacağız." denildi.