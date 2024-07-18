Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi

18 Temmuz 2024 18:30 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:16

Türkiye Futbol Federasyonu'nu seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'den daha fazla oy alarak yeniden TFF başkanı seçildi. Hacıosmanoğlu 134 oy alırken, Mehmet Büyükekşi 129 oy aldı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hacıosmanoğlu basına ilk yaptığı konuşmasında; " Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz." dedi.

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Seçimleri kaybeden Büyükekşi Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Yaptığı açıklamasında "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin" dedi.

Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

“Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.”

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olarak biliniyor.

Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.