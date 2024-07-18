Son dakika! TFF seçimlerinde Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik!

18 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:17

Son dakika | Ali Koç: "TFF seçimi bizim için yok hükmündedir!"

Son dakika | Ali Koç: "TFF seçimi bizim için yok hükmündedir!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Ankara'da yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçiyor.

İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimine geçilecek. Seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışıyor.

ALİ KOÇ İLE MEHMET BÜYÜKEKŞİ ARASINDA GERGİNLİK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüde Mehmet Büyükekşi'ye yönelik çok sert açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz." ifadesine Mehmet Büyükekşi tepki gösterdi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TEPKİ GÖSTERDİ ALİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Büyükekşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz. Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz." dedi.

Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın müdahalesi sonrası Ali Koç sözlerinin son kısmını geri alarak özür diledi.

Ali Koç bu sözlerin ardından "Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz." dedi ve özrünün ardından konuşmasını sürdürdü.