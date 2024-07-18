Son dakika! TFF seçimlerinde Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik!
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüde Mehmet Büyükekşi'ye yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Koç'un Büyükekşi ile ilgili kullandığı ifadelere Büyükekşi'den tepki geldi. Tepkinin ardından Ali Koç özür dileyerek sözlerini geri aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Ankara'da yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçiyor.
İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimine geçilecek. Seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışıyor.
ALİ KOÇ İLE MEHMET BÜYÜKEKŞİ ARASINDA GERGİNLİK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüde Mehmet Büyükekşi'ye yönelik çok sert açıklamalar yaptı.
Ali Koç'un "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz." ifadesine Mehmet Büyükekşi tepki gösterdi.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ TEPKİ GÖSTERDİ ALİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ
Mehmet Büyükekşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz. Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz." dedi.
Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın müdahalesi sonrası Ali Koç sözlerinin son kısmını geri alarak özür diledi.
Ali Koç bu sözlerin ardından "Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz." dedi ve özrünün ardından konuşmasını sürdürdü.