UEFA Avrupa Ligi fikstürleri açıklandı! Türk takımlarının maç günleri belli oldu

31 Ağustos 2024 21:05 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:21

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UEFA Avrupa Ligi maç programı açıklandı.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli olmuştu. Organizasyon son açıklamasında ise maç programların gün ve saatlerini yayınladı.

Buna göre temsilcilerimizin maç programı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ

26 Eylül Ajax (D)

3 Ekim Frankfurt

24 Ekim Lyon (D)

6 Kasım Malmö

28 Kasım Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt (D)

22 Ocak Athletic Bilbao

30 Ocak Twente (D)

FENERBAHÇE

25 Eylül Union SG

3 Ekim Twente (D)

24 Ekim Manchester United

7 Kasım Alkmaar (D)

28 Kasım Slavia Prag (D)

11 Aralık Athletic Bilbao

23 Ocak Lyon

30 Ocak Midtjylland (D)

GALATASARAY

25 Eylül PAOK

3 Ekim RFS (D)

23 Ekim Elfsborg

7 Kasım Tottenham

28 Kasım Alkmaar (D)

12 Aralık Malmö (D)

21 Ocak Kiev

30 Ocak Ajax (D)