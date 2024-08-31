UEFA Avrupa Ligi fikstürleri açıklandı! Türk takımlarının maç günleri belli oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 21:05 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:21
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürleri belli oldu. 2, 5 ve 8. hafta maçları aynı gün oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi maç programı açıklandı.
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli olmuştu. Organizasyon son açıklamasında ise maç programların gün ve saatlerini yayınladı.
Buna göre temsilcilerimizin maç programı şu şekilde;
BEŞİKTAŞ
26 Eylül Ajax (D)
3 Ekim Frankfurt
24 Ekim Lyon (D)
6 Kasım Malmö
28 Kasım Maccabi Tel Aviv
12 Aralık Bodo Glimt (D)
22 Ocak Athletic Bilbao
30 Ocak Twente (D)
FENERBAHÇE
25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)
GALATASARAY
25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Kiev
30 Ocak Ajax (D)
Kaynak: tgrthaber.com