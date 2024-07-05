UEFA, Merih Demiral'a men cezasıyla Bild'e çanak tutuyor! Türkiye'ye yapılan çirkin algı operasyonuna sert tepki

05 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:58

Almanya medyası olan Bild, 4 Temmuz'da UEFA'nın Merih Demiral "men cezası verdi" haberiyle sosyal medyadan algı yaptı. "UEFA, Merih Demiral'a men cezası verdi" algısı ise sosyal medyada gündem oldu. Bu konu üzerine ise Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

Hacısalihoğlu, UEFA'nın men kararını sert bir dille eleştirerek Sportif ahlaka uygun değil. UEFA bunu sorgulayamaz. 2000 yıllık Türk geleneği olan Bozkurt simgesi üzerinden düşmanlıkları yeniden ortaya çıktı" dedi.

UEFA'NIN MERİH DEMİRAL CEZASINA SERT TEPKİ!

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, UEFA'nın Alman medyası Bild'in algısı sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. UEFA, sportif ahlaka uygun bir karar vermediğini vurgulayan Hacısalihoğlu, bunun resmen "Türk düşmanlığı" olduğunu vurguladı. UEFA, 5 Temmuz'da Merih Demiral'ın savunmasını aldığı dakikalarda 2 maçtan men cezası vermesi ise tüm bu açıklamaları doğruladı.

UEFA'NIN YAPTIĞI SPORTİF AHLAKINA UYGUN DEĞİL!

Türkiye'nin son yıllarda dünya kamuoyundaki barışçıl ve bütünleyici politikalarına yönelik yapılan bir algı olarak yorumlayan Hacısalihoğlu, Bild'in 4 Temmuz'daki algısını şu sözlerle yorumladı:

"UEFA'nın kararını bu şekliyle bir zeminde kendince kitle oluşturarak yönlendirebilme çabası sportif ahlaka uygun değil. Hiç kuşkusuz kaldı ki UEFA uygunsuz hareketler başlığı altında bu cezayı uyguladı. Oysa Avrupa şampiyonasında bir İngiliz futbolcu Slovakya'yla oynadıkları maç sırasında saha kenarındaki teknik heyette ve yedek sporcuların bulunduğu bölüme son derece çirkin ahlaksız bir harekette bulunduğunu, bütün o maçı izleyenler daha sonrasında bunlar hepsi yansıdı. Ancak bu konuda UEFA kılını bile kıpırdatmadı. Evet, uygunsuz hareket diye tarif edilen şey işte tam olarak bu. Tam da o onlarla ilgili sportif ahlaka uymayan centilmenliğe uymayan davranışlardır. Yoksa Merih'in yaptığı şeyden size onun nasıl bir rahatsızlık uyandırabilir ki? Nasıl bir bu konuda kaldı ki Fransız futbolcularının horoz simgesidir. Yaptıkları işaretler diğer birçok mesela yine ben hatırlıyorum. Türkiye'de de oynayan bir futbolcudur. O Sırp bir futbolcu yine UEFA kapsamında. Uluslararası turnuvada bir maç sonrası tamamen kendilerine ait bir siyasi işarette bulunmuştu. Uygunsuz davranışlar sportif, ahlaka ve centilmeye uymayanlardır ancak Merih'in bunun hiçbir ilgisi yok."

TÜRKİYE'NİN DÜNYA'DAKİ BARIŞÇIL POLİTİKASINA BALTA VURUYORLAR!

"UEFA resmen uluslararası sistemler tarafından yönetiliyor. Merih Demiral, hakkındaki men cezası da bunun kanıtıdır. Türkiye'nin iç ve dış politikalardaki barış dengesini bozmaya yönelik ciddi bir operasyon bu. UEFA resmen BİLD'in mikrofonluğunu yaptı. Özellikle son yıllarda Türkiye dünya üzerinde bir barışçıl bir denge gözetiyor. Bu da Avrupa tarafından hoş karşılanmıyor. UEFA'nın kararı ve BILD'ın algısı net bir şekilde Türk düşmanlığını bir kez daha teyit ettirdi."

TÜRK TARİHİ BOZKURTLA YOĞURULMUŞ!

Hacısalihoğlu, Bozkurt işaretinin Türk tarihindeki önemini de şu sözlerle ifade etti:

"Sembolleri amblemleri, tarihsel değerleri bunlarla yoğrulmuş bir şeyi vardır. Birçok ülkenin vardır. Türkiye'nin de bozkurttur. Bunun tarihten beri birçok kullanım biçimi var. Türk hatta son günlerde bu tür bir olay ortaya çıkınca bütün tarihi vesikalar tekrar bir gözden geçirildi. Basılmış paralarımız var, arkası da bozkurt amblemi var. Dolayısıyla o türkün simgesidir. Ergenekon'dan çıkış destanının bir anlamda vurgusudur. Bozkurt'un rehberliği, önderliği o açıdan tür. Böyle bir tarihsel değeri içerisinde ortaya çıkan bu vurguyu ne UEFA'nın ne BILD'in ne de Türkiye'nin hasımlarının sorgulamaya hakkı ve haddi yoktur.Türkiye'deki taraftarlarda yarınki maçta tribünde galiba ses getirecekler. Avrupa'da hep beraber olacağız. Taraftarımız gurbetçimiz Türkiye'den gidenler Bozkurt işaretini yaparken biz de ekran başlarında Bozkurt işaretiyle izleyeceğiz."