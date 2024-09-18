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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 00:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 00:40
UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatıyla resmen başlamış oldu. İşte gecenin oynanan maçlarının skorları...

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde yeni formatın uygulanacağı 2024-25 sezonu bu gece oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

İşte gecenin sonuçları:

Juventus​ 3-1 PSV

Young Boys​ 0-3 Aston Villa

Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb

Milan 1-3 Liverpool

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Sporting 2-0 Lille

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Kaynak: tgrthaber.com
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