UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 00:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 00:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatıyla resmen başlamış oldu. İşte gecenin oynanan maçlarının skorları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın uygulanacağı 2024-25 sezonu bu gece oynanan 6 karşılaşma ile başladı.
İşte gecenin sonuçları:
Young Boys 0-3 Aston Villa
Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb
Milan 1-3 Liverpool
Real Madrid 3-1 Stuttgart
Sporting 2-0 Lille
Kaynak: tgrthaber.com