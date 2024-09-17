NBA yıldızı Boban Marjanovic Fenerbahçe Beko'da!

17 Eylül 2024 23:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:41

EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko, NBA yıldızlarından Boban Marjanovic'i renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Beko​, pota altına büyük bir takviye yaparak Sırp pivot Boban Marjanović ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

EuroLeague’de mücadele eden sarı-lacivertliler, geçen sezonu Teksas takımı Houston Rockets’ta geçiren Marjanović’i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki dev oyuncu, NBA’de 14 maçta 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Daha önce Beşiktaş ile de anılan Marjanović, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul ederek, bir yıllık sözleşmeye imza attı. 2.24 metre boyundaki Sırp yıldız, Khem Birch’ten sonra uzun rotasyonuna önemli bir güç katacak.