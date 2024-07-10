UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 00:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:44
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu 1. eleme turu maçlarıyla resmen başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu başladı.
Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Panevezys-HJK Helsinki: 3-0
Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0
Virtus-Steaua Bükreş: 1-7
UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2
Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1
The New Saints-Decic Tuzi: 3-0
SON ŞAMPİYON REAL MADRİD
Turnuvanın geçen sezonki şampiyonu finalde Borussia Dortmund'u yenerek kupaya uzanan Real Madrid olmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com