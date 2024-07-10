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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 00:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:44
UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde yeni sezon başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu 1. eleme turu maçlarıyla resmen başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu başladı.

Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Panevezys-HJK Helsinki: 3-0

Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0

Virtus-Steaua Bükreş: 1-7

UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2

Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1

The New Saints-Decic Tuzi: 3-0

SON ŞAMPİYON REAL MADRİD

Turnuvanın geçen sezonki şampiyonu finalde Borussia Dortmund'u yenerek kupaya uzanan Real Madrid olmuştu.

2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

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Kaynak: tgrthaber.com
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