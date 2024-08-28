UEFA ülke puanı sıralaması alarm veriyor! Galatasaray - Young Boys maçı sonrası yerimiz artık tehlikede

28 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:58

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında evinde İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalırken, alınan kötü sonuç UEFA Ülke Puanı Sıralaması açısından da olumsuz sonuçlar doğurdu.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA Ülke Puanı sıralaması incelendiğinde Türkiye şu an 35.600 puanla 10. sırada yer alıyor. Geriden gelip önümüze geçen ve 9. sıraya oturan Çekya ise farkı açıyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag, Malmö engelini 2-0'la geçerek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırken ülke puanı 38.250'ye yükseltti.

Buna karşın ümitlerimizi diri tutuyoruz. Çünkü bugün ve perşembe akşamı sahaya çıkacak olan takımlarımızın alacağı olası puanlar, Çekya ekiplerinin alacağı sonuçlara göre ülke puanında farkı azaltmamızı sağlayabilir.

NORVEÇ VE AVUSTURYA ENSEMİZDE! PUANLARI TOPLUYORLAR

Buna karşın arkamızdaki Norveç ve Avusturya ise tehlike oluşturmaya devam ediyor. Avusturya ekibi Salzburg, Dinamo Kiev'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı ve aldığı beraberlikle ülke puanı sıralamasına katkı yaptı. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt de bu akşam 2-1'lik skor avantajıyla çıkacağı Kızılyıldız maçında adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırsa yine ülke puanına önemli katkı sunacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI'NDA SON DURUM (28 AĞUSTOS)