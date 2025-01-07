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UEFA'nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:08
UEFA&#039;nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından Yunus Akgün görselli Galatasaray paylaşımına Fenerbahçeliler tepki yağdırdı. Gelen reaksiyon sonrası UEFA, sarı-lacivertlilerin gönlünü alan bir paylaşıma daha imza attı.

UEFA Avrupa Ligi​'nin sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yantı buldou. Resmi hesaptan 13:30 sularında Yunus Akgün'ün fotoğrafının bulunduğu bir gönderiye yer verilirken, bu paylaşıma "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu iliştirildi.

UEFA'nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi - 1. Resim

EN-NESYRİ İLE TELAFİ ETTİLER

Ancak bu hamle Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı.  Paylaşıma tepki yağdıran sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına saysız yorum bıraktığı gözlendi.

UEFA'nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi - 2. Resim

UEFA da gelen tepkilerin ardından yaklaşık 1 buçuk saat sonra durumu telafi edecek bir başka manevraya imza atarak, bu kez Fenerbahçe​'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin yer aldığı bir başka görsel paylaştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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