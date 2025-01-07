UEFA'nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi

07 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:08

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından Yunus Akgün görselli Galatasaray paylaşımına Fenerbahçeliler tepki yağdırdı. Gelen reaksiyon sonrası UEFA, sarı-lacivertlilerin gönlünü alan bir paylaşıma daha imza attı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

UEFA Avrupa Ligi​'nin sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yantı buldou. Resmi hesaptan 13:30 sularında Yunus Akgün'ün fotoğrafının bulunduğu bir gönderiye yer verilirken, bu paylaşıma "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu iliştirildi.

EN-NESYRİ İLE TELAFİ ETTİLER

Ancak bu hamle Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı. Paylaşıma tepki yağdıran sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına saysız yorum bıraktığı gözlendi.

UEFA da gelen tepkilerin ardından yaklaşık 1 buçuk saat sonra durumu telafi edecek bir başka manevraya imza atarak, bu kez Fenerbahçe​'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin yer aldığı bir başka görsel paylaştı.