UEFA'nın Galatasaray paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı! Telafi gecikmedi
UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından Yunus Akgün görselli Galatasaray paylaşımına Fenerbahçeliler tepki yağdırdı. Gelen reaksiyon sonrası UEFA, sarı-lacivertlilerin gönlünü alan bir paylaşıma daha imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yantı buldou. Resmi hesaptan 13:30 sularında Yunus Akgün'ün fotoğrafının bulunduğu bir gönderiye yer verilirken, bu paylaşıma "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" notu iliştirildi.
EN-NESYRİ İLE TELAFİ ETTİLER
Ancak bu hamle Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı. Paylaşıma tepki yağdıran sarı-lacivertli futbolseverlerin, gönderinin altına saysız yorum bıraktığı gözlendi.
UEFA da gelen tepkilerin ardından yaklaşık 1 buçuk saat sonra durumu telafi edecek bir başka manevraya imza atarak, bu kez Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin yer aldığı bir başka görsel paylaştı.