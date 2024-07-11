Trabzonspor'da Uğurcan Çakır dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

11 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:45

Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır dönemi sona eriyor... Milli kaleciyle ilgili sürpriz bir gelişme gündem oldu.

Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen deneyimli eldivene Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın EURO 2024’e veda etmesinin ardından Trabzonspor’da gözler Uğurcan Çakır’a çevrilmişti.

Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen Fırtına’nın tecrübeli kalecisi, Suudi Arabistan'a sıcak bakıyor.

4 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Başarılı file bekçisine Suudi Arabistan'dan yıllık 4 milyon euro net maaş kazanacağı bir teklif geldi.

Uğurcan Çakır'ın bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

TRABZONSPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Uğurcan’ın menajerinin 7 milyon euroluk bir teklifi kulübe getirmeye hazırlandığı ifade edilirken, Trabzonspor’un bonservis beklentisinin ise 10 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Milli takımdan dönen Uğurcan Çakır, izinli olduğu için yeni sezon çalışmalarına 18 Temmuz’da katılacak.