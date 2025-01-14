Ünlü şarkıcıdan Mourinho'ya küfür! Fenerbahçe'nin futbolu çileden çıkarttı

14 Ocak 2025 08:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:36

Fenerbahçe, ligde zorlandığı maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerken oynadığı oyun ile taraftarını memnun etmedi. O taraftarlardan biri olan şarkıcı Fettah Can da kendisini tutamayarak sosyal medyadan teknik direktör Jose Mourinho'ya küfretti.