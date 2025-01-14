Ünlü şarkıcıdan Mourinho'ya küfür! Fenerbahçe'nin futbolu çileden çıkarttı
Fenerbahçe, ligde zorlandığı maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerken oynadığı oyun ile taraftarını memnun etmedi. O taraftarlardan biri olan şarkıcı Fettah Can da kendisini tutamayarak sosyal medyadan teknik direktör Jose Mourinho'ya küfretti.
Sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirerek ligde mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'da lider durumda olan ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerken, takımın oynadığı futbol yönetimin yanı sıra Mourinho'yu da eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.
FETTAH CAN'DAN MOURINHO'YA KÜFÜR
Dün Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmesine rağmen ortaya konulan etkisiz futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Ünlü şarkıcı Fettah Can da Fenerbahçe'nin etkisiz futbolu karşısında çileden çıkan sarı-lacivertli taraftarlardan biri oldu. 49 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yönetime sert eleştirilerde bulunurken teknik direktör Jose Mourinho'ya da küfretti.
"YETER ULAN YETER..."
İşte Fettah Can'ın attığı o tweetler: "Mourinho s...r git bu takımdan yeter ulan yeter."
"Fenerbahçe'yi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık."
"Yıldık valla yıldık."