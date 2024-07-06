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Uros Radakovic, Sivasspor'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 17:41 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:49
Uros Radakovic, Sivasspor&#039;a transfer oldu!

Yiğidolar, sözleşmesinin sona ermesinden dolayı Ankaragücü takımından ayrılan Uros Radakovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sivasspor, Sırp defans futbolcusu Radakovic'i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Sivas'a gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Futbola Kızılyıldız altyapısında başlayan Radakovic sonrasında Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen savunma oyuncusu, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giymişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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