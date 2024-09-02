Valentin Eysseric Iğdır FK'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 22:15 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:17
Transfer çalışmalarına devam eden Iğdır FK, Karagümrük'ün Fransız orta saha futbolcusu Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımı Iğdır Futbol Kulübü, Valentin Eysseric ile 2 yıllığına anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fatih Karagümrük forması giyen Valentin Eysseric ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Valentin Eysseric'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.
Kaynak: tgrthaber.com