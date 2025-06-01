Vanspor FK TFF 1. Lig'de! Sokaklar bayram yerine döndü

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltı atışlarında geçen Vanspor FK Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.Van başta olmak üzere birçok şehirde kutlamalar yapılıyor...

TFF 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta Vanspor FK, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK DE TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi.

Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1929274064402559199

KUTLAMALAR BAŞLADI

Galibiyetin ardından Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplanan Vanlılar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak sevinç gösterilerinde bulundu. Araçlarıyla konvoy oluşturarak takımın Trandyol 1. Lig'e yükselmesinin coşkusunu yaşayan taraftarlar, kent merkezindeki kutlamayı sürdürüyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Bekir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında yükselen Burak'ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf köşeye giden topu çelmeyi başardı.

40. dakikada Harun'un sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Mert'in şutunda kaleci Yusuf, meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

61. dakikada sağ kanattan gelen Emir'in pasıyla topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



79. dakikada Bünyamin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde müsait pozisyondaki Mert kafayı vurdu. Kaleci Abdulsamed köşeye giden topu son anda çelmeyi başarırken, dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

92. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Bünyamin'in yerden şutunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kurtardı.

94. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kubilay'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

96. dakikada Kubilay'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Melih'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 84), Burak Kavlak, Ensar Çavuşoğlu (Onur Özcan dk. 97), Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Hasan Bilal dk. 85), Eyüp Akcan (Serkan Odabaşıoğlu dk. 97), Mert Örnek (Batuhan Kör dk. 72), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Erdem Seçgin dk. 85)

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Massis Gülük, Ayberk Kaygısız

Teknik Direktör: Emrah Tanta

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Bünyamin Yürür dk. 46), Kubilay Yavuz (Tunahan Çiçek dk. 111), Omar İmeri (Mustafa Çeçenoğlu dk. 84), Mert Çapar (Cengizhan Akgün dk. 106), İlker Karakaş (Melih İnan dk. 84),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Burak Sefa Kavraz, Murat Sipahioğlu, Evren Korkmaz, Berat Yaman

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Sarı kartlar: Özkan Yiğiter (Vanspor FK), İlker Karakaş (Batman Petrolspor)