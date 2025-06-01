Süper Kupa eşleşmeleri netleşti: Dev maç için geri sayım başladı!

TFF'nin yeni bir formatla uyguladığı Süper Kupa, bundan sonraki süreçte 4 takımla gerçekleştirilecek ve yarı finalden başlayacak. Esasen ise Galatasaray'ın hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı sürecin ardından, bu gece itibarıyla eşleşmeler de netleşti.

SÜPER KUPA'DA DEV MAÇ

Ligi ve kupayı şampiyon tamamlayan Galatasaray, yarı finalde kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Ayrıca Süper Lig'de son anda üçüncü sırayı alan Samsunspor ise turnuvaya katılması kesinleşen son takım oldu. İlave olarak da Karadeniz ekibi, yarı finalin diğer eşleşmesinde Fenerbahçe ile rakip oldu.

MAÇLARIN TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Süper Kupa'nın yarı final ve final maçları Ocak 2026'da oynanacak.