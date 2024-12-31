VAR kararları için yepyeni uygulama! Hakemler seyircilere izah edecek

31 Aralık 2024 09:57 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:20

Futbolda kullanıma girdiğinden bu yana tartışmalara neden olan VAR uygulamasına ilişkin yepyeni bir adım atıldı. Alınan karla hakemler artık VAR kararları hakkında tribünlere ve TV izleyicilerine açıklayıcı bilgi verecek.

Futbolun beşiği İngiltere'de Video Yardımcı Hakem​ (VAR) uygulamasına ilişkin devrim niteliğinde bir uygulamaya gidiliyor. Alınan kararla birlikte ilk kez, maçlardaki kararlar hakkında hakemler, hem seyircilere hem de TV izleyicilerine pozisyonlar hakkında bilgi verecek.

PİLOT UYGULAMA FA CUP​'TA

Söz konusu uygulama, önümüzdeki hafta yapılacak FA Kupası maçlarında pilot olarak test edilecek. Kararlarla ilgili tartışmaların önüne geçmek adına hayata geçirilmesi planlanan uygulama, verimli bulunması halinde Premier Lig de dahil olmak üzere ülkedeki büyük futbol​ organizasyonlarında devreye sokulacak.

VAR​ SİSTEMİ NEDİR?

Futbol maçlarındaki önemli kararların daha doğru bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla kullanılan VAR teknolojisi, goller, penaltı kararları, kırmızı kartlar ve oyuncu kimlik yanılgıları gibi oyunu doğrudan etkileyen durumlar için hayata geçirildi. Ancak, kararların alınma sürecinin uzunluğu ve tutarlılık eksikliği gibi nedenlerle VAR uygulaması, Türkiye de dahil birçok ülkede tartışma konusu oldu.