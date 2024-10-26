Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor

Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com DIŞ BASIN
26 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:05
Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe&#039;nin yıldızı Jorge Jesus&#039;un yanına gidiyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, şok bir haber geldi. Dış basın, Kanarya'nın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağını duyururken, Jorge Jesus'un yanına gideceğini iddia etti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Süper Lig​'de bu sezona şampiyon parolasıyla çıkan Fenerbahçe​'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına başladı.

Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor - 1. Resim

Takıma takviye yapmak isteyen Kanarya'ya beklenmedik bir haber geldi. Dış basın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun takımdan ayrılacağını belirtirken, yeni adresini de duyurdu. 

Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor - 2. Resim

DZEKO JESUS'UN YANINA...

Kurir haber sitesi, Aleksandar Mitrovic ile yolları ayırması beklenen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal​'in Edin Dzeko​'yu transfer etmek istediğini yazdı. 

Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor - 3. Resim

SÖZLEŞMESİ DE BELLİ 

Haberde futbolcunun kariyerini Al Hilal'de sonlandıracağı ve kulüple 1+1 sezonluk sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor - 4. Resim

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com DIŞ BASIN
Fenerbahçeedin dzekoAl Hilalsüper lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşenur26 Ekim 2024 16:29

Vay be Fenerbahçe'de neler oluyor, şampiyon olmak için her şey yapıyorlarmış

Sonraki Haber Yükleniyor...