Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com DIŞ BASIN

26 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:05

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, şok bir haber geldi. Dış basın, Kanarya'nın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağını duyururken, Jorge Jesus'un yanına gideceğini iddia etti. İşte o isim ve tüm detaylar...