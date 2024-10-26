Ve transferi duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, şok bir haber geldi. Dış basın, Kanarya'nın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağını duyururken, Jorge Jesus'un yanına gideceğini iddia etti. İşte o isim ve tüm detaylar...
Süper Lig'de bu sezona şampiyon parolasıyla çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına başladı.
Takıma takviye yapmak isteyen Kanarya'ya beklenmedik bir haber geldi. Dış basın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun takımdan ayrılacağını belirtirken, yeni adresini de duyurdu.
DZEKO JESUS'UN YANINA...
Kurir haber sitesi, Aleksandar Mitrovic ile yolları ayırması beklenen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Edin Dzeko'yu transfer etmek istediğini yazdı.
SÖZLEŞMESİ DE BELLİ
Haberde futbolcunun kariyerini Al Hilal'de sonlandıracağı ve kulüple 1+1 sezonluk sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
Vay be Fenerbahçe'de neler oluyor, şampiyon olmak için her şey yapıyorlarmış