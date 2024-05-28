Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki: "Yazıklar olsun!"

28 May 2024 08:25 - Güncelleme : 28 May 2024 08:37

Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta çifte kupasını görkemli bir törenle kaldırdı.

ŞARKI TERCİH ETMEDİ

Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercihinde bulunmadı.

Victor Nelsson'un Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak ve taraftarların sesini duyabilmek için şarkı seçiminde bulunmadığı ifade edildi. Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.

NELSSON'UN AİLESİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi diğer futbolcuların aileleri gibi sahaya çıkmadı. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde kutlamaları izlediği belirtildi.

TARAFTARLARA TEPKİ: "UTANIN!"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu öne süren Victor Nelsson sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE!"

Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.

46 MAÇTA 2 GOL ATTI

25 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkarken 2 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösteriliyor.