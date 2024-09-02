Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Victor Osimhen geliyor milli yıldız gidiyor!

02 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:45

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, beşinci sezonuna girdiği Galatasaray kariyerine veda etmeye hazırlanıyor.

Ürettiği skor katkısıyla Galatasaray'ın en verimli isimlerinden olan ancak yine de zaman zaman taraftar tarafından tepkiye maruz kalan milli futbolcu daha önce bir çok kez ayrılık sinyalleri vermişti. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi Portekiz oluyor.

RUSYA'YI GİTMEYİ KABUL ETMEMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu'na birkaç hafta önce Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova da talip olmuştu.

Galatasaray'ın anlaşmayı sağlamasına karşın 25 yaşındaki futbolcunun Rus ekibinde forma giymek istememesi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA YOLCUSU!

Record'un haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere. İmzaların atılması an meselesi...

Kerem Aktürkoğlu, bugün Benfica için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Lizbon'a gidecek.

5 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu.