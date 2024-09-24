Vincenzo Montella, İtalya'da düzenlenen konferansta ders verdi!

24 Eylül 2024 00:16 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:18

A Milli Futbol Takımımızın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcıları, uzman olarak davet edildikleri İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleştirilen 'Sakatlıkların önlenmesi' temalı konferansta katılımcılara uygulamalı ders verdi.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Futbol Antrenörleri Derneğinin (AIAC) Isokinetic Medical Group ile yaptığı iş birliğiyle FIFA tarafından "Mükemmeliyet Merkezi" sertifikası sahibi Isokinetic Campus'te düzenlenen organizasyonda, ülkede çalışan 300 antrenör ve atletik performans antrenörü hazır bulundu.

Montella yönetimindeki saha çalışmasına, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino ve A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da katıldı.

Uygulamalı derste, diz ve arka adale bölgesindeki sakatlıkların önlenmesi konusunda, ısınma ve antrenman hazırlığının önemine ilişkin bilgiler aktarılırken, daha sonra da toplu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşıldı. Montella, saha içi ve saha dışında sakatlıkların önlenmesine ilişkin antrenörlerden gelen soruları yanıtladı.

Montella, Polino ve Crivellaro, günün anısına FIGC Antrenör Eğitmenleri Mario Beretta ve Francesco Perondi ile grup fotoğrafı çektirdi.