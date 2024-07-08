Virgil van Dijk'ın övgüler yağdırdığı Barış Alper Yılmaz için Liverpool harekete geçti!

08 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:36

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ve son olarak çeyrek finalde Hollanda’ya karşı etkili futbolunun yanı sıra hırslı mücadelesiyle de övgüler yağdırılan yıldız futbolcuya İngiliz devi Liverpool’un talip olduğu öne sürüldü.

VAN DİJK VE AKE'YE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

İngiltere’den Tottenham’ın da ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcunun Hollanda savunmasında forma giyen ve Premier Lig'de top koşturan dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bırakılmasını sağladı.

İNGİLİZLERİN BARIŞ ALPER ŞAŞKINLIĞI!

Barış Alper Yılmaz'ın Liverpool ve Manchester City forması giyen savunma oyuncularına karşı ortaya koyduğu üstün performans İngilizleri de şaşırttı.

LİVERPOOL HAREKETE GEÇTİ

Skorer'de yer alan habere göre; Liverpool’un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİS TALEBİNİ ARTIRDI

Barış Alper için 30 milyon Euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı ifade edildi

VAN DİJK, BARIŞ ALPER'E HAYRAN KALDI: "BİZİ ÇOK ZORLADI"

Hollandalı yıldız futbolcu Virgil van Dijk, Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz'ın gösterdiği performansın ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın ele avuca sığmaz bir oyuncu olduğunu belirten Virgil van Dijk, "İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" demişti.

MANU VE ASTON VİLLA DA PEŞİNDE

Hollanda maçında Van Dijk'e kurduğu üstünlükle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester United ve Aston Villa başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuya İtalya, İspanya ve Fransa'dan da teklifler bekleniyor.

MAKİNE BAY: TAM 70 MAÇA ÇIKTI!

25 Temmuz 2023'te Zalgiris ile Galatasaray formasıyla oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle sezonu açan Barış Alper Yılmaz, 6 Temmuz 2024'te Hollanda ile oynanan EURO 2024 çeyrek finaliyle sezonu kapadı.

346 günde 70 resmi maça çıkan Barış, şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ın ardından A Milli Takım'ın başarısında da önemli rol oynadı.

70 MAÇTA 9 GOL-12 ASİST

Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonunu tüm kulvarlarda 70 maçla tamamlarken, 9 gol, 12 asistlik bir performans ortaya koydu.

2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Ankara Keçiörengücü'nde sergilediği performans sayesinde Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılara 2 milyon Euro bedel karşılığında gelmişti.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında gösterilen Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.