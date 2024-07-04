Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için gelen dev teklifi reddetti!
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da A Milli Takım forması altında EURO 2024'te mücadele eden Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi ve Galatasaray'ın kararını duyurdu. İşte detaylar...
A Milli Takım'la Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te mücadele eden Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
La Liga ekibi Real Sociedad'ın peşinde olduğu bilen milli futbolcuya İspanyol ekibinden bir teklif daha geldi.
REAL SOCİEDAD'DAN 13 MİLYON EURO TEKLİF!
İspanyol AS'ın haberine göre; La Liga ekibi Real Sociedad, milli futbolcu için Galatasaray'a 13 milyon euro teklif etti.
GALATASARAY GERİ ÇEVİRDİ
Haberde, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu için gelen transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.
İSPANYOLLAR VAZGEÇMİYOR
AS, Kerem Aktürkoğlu için verdiği teklif reddedilen Real Sociedad'ın yeni bir teklif üzerinde çalıştığını ve tekrardan Galatasaray'ın kapısını çalacağını öne sürdü.
54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST
Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon 54 maçta Galatasaray formasını giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 9 da asist yaptı.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.