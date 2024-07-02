Galatasaray'dan ezeli rakiplere gönderme! Michy Batshuayi paylaşımındaki asansör detayı dikkat çekti

02 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:34

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini Michy Batshuayi ile yaptı.

Cimbom, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak ses getirdi.

TANITIM VİDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı kulüp yıldız ismin transferini hazırlanan özel bir videoyla duyurdu.

Galatasaray'ın Belçikalı golcünün tanıtım videosundaki asansör detayı dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME!

24 kez ile Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı konumunda olan Galatasaray, Michy Batshuayi'nin tanıtım videosunda bu başarısını öne çıkardı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımda asansörle yukarı çıkan Belçikalı golcü, önce Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı olan 16'ya, ardından da Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı olan 19'a bastı ancak kırmızı işaret yandı ve asansör hareket etmedi.

Batshuayi ardından Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı olan 24'e bastı ve yeşil yanarak asansör yukarı çıktı.

BATSHUAYİ: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDEYİM"

24. kata gelindiğinde Rams Park Stadyumu manzarasında Galatasaray logolu Batman kostümünü giyen Batshuayi, Türkçe olarak "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dedi. Ardından arka plan sesinde "Bir kat daha var, birlikte çıkmaya hazır mısın?" sözüne Belçika golcü gülerek yanıt verdi.

Michy Batshuayi'nin transferine özel hazırlanan bu video sosyal medyada gündem oldu.