Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da!

01 Temmuz 2024 19:18 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:49

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Sarı-lacivertli forma ile oynadığı 43 maçta 24 gol atan Belçikalı golcü 3 asist üretti.

BATSHUAYİ'DEN BİR İLK!

Belçikalı golcü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymiş ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek!

Türk futbol tarihinde 3 takımın da formasını giymiş futbolcular:

- Refik Osman Top

- Ali Soydan

- Saffet Sancaklı

- Sergen Yalçın

- Ahmet Yıldırım

- Emre Aşık

- Mehmet Yozgatlı

- Burak Yılmaz

- Caner Erkin

- Mehmet Topal