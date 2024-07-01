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Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 19:18 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:49
Michy Batshuayi resmen Galatasaray&#039;da!

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Sarı-lacivertli forma ile oynadığı 43 maçta 24 gol atan Belçikalı golcü 3 asist üretti.

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Türk futbol tarihinde 3 takımın da formasını giymiş futbolcular:

- Refik Osman Top
- Ali Soydan
- Saffet Sancaklı
- Sergen Yalçın
- Ahmet Yıldırım
- Emre Aşık
- Mehmet Yozgatlı
- Burak Yılmaz
- Caner Erkin
- Mehmet Topal

Kaynak: tgrthaber.com
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