Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da!
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
SEZON KARNESİ
Geçen sezon Sarı-lacivertli forma ile oynadığı 43 maçta 24 gol atan Belçikalı golcü 3 asist üretti.
BATSHUAYİ'DEN BİR İLK!
Belçikalı golcü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymiş ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek!
Türk futbol tarihinde 3 takımın da formasını giymiş futbolcular:
- Refik Osman Top
- Ali Soydan
- Saffet Sancaklı
- Sergen Yalçın
- Ahmet Yıldırım
- Emre Aşık
- Mehmet Yozgatlı
- Burak Yılmaz
- Caner Erkin
- Mehmet Topal