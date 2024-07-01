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Fenerbahçe 2024-25 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:39
Fenerbahçe 2024-25 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı!

Geçen sezon Süper Lig'de topladığı 99 puan ile ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başına Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı-lacivertliler yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon kombine fiyatlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fenerbahçe'mizin, 2024-2025 futbol sezonu kombine satış dönemi 02.07.2024 Salı günü saat 10.00’da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıda yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İşte kombine fiyatları

Fenerbahçe 2024-25 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı! - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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