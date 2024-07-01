Fenerbahçe 2024-25 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:39
Geçen sezon Süper Lig'de topladığı 99 puan ile ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başına Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı-lacivertliler yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı.
Sarı-lacivertli takım, yeni sezon kombine fiyatlarını resmi internet sitesinden açıkladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fenerbahçe'mizin, 2024-2025 futbol sezonu kombine satış dönemi 02.07.2024 Salı günü saat 10.00’da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıda yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İşte kombine fiyatları
Kaynak: tgrthaber.com