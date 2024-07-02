Emin Bayram Belçika yolcusu: Transferin detayları ortaya çıktı, Galatasaray taraftarı çıldırdı!

02 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:07

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram, bonservisiyle Belçika ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

2.5 MİLYON EURO'YA AYRILIYOR

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli elde edeceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan da yüzde 50 paya sahip olacağı kaydedildi.

GALATASARAY TARAFTARLARINDAN TEPKİ!

Haberin duyulmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Emin Bayram'ın transferine ve ödenecek bonservis miktarına sert tepki gösterdi.

Belçika'da çok iyi bir sezon geçiren ve dikkatleri üzerine çeken 21 yaşında genç stoperin 2.5 milyon Euro gibi az bir bonservis miktarına satılacağı haberi taraftarları bir hayli kızdırdı.

OZAN KABAK ÖRNEĞİ

Taraftarlar sadece 6 ay forma giyerek 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak'ı örnek göstererek Emin'in satılmamasını, satılsa da çok daha iyi bir bonservis karşılığında satılmasını istiyor.

24 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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