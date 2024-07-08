Waldemar Anton, Borussia Dortmund'ta!

08 Temmuz 2024 20:53 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:04

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'dan savunmaya takviye geldi.

Sarı-siyahlılar, Stuttgart'tan Waldemar Anton'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Waldemar Anton ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Waldemar Anton imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Signal Iduna Park'taki ilk maçımı, taraftarlarımı ve takım arkadaşlarımı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Başlangıçta kulüp değiştirmeyi planlamıyordum ama sonra Borussia Dortmund geldi. Şampiyonlar Ligi finaline yeni çıkmış üst düzey bir kulüp. Bu kulübün ne kadar potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. En başından beri BVB'deki herkes bana gerçekten benimle sözleşme imzalamak istedikleri ve önemli bir rol üstlenebileceğim ve üstlenmem gerektiği hissini verdi."

ANTON'UN KARNESİ

Waldemar Anton, Stuttgart forması altında 142 maçta forma giyerken 4 gol 8 asist üretti.