Wissam Ben Yedder'e hapis cezası!

12 Kasım 2024 21:28 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:29

Sarhoşken cinsel saldırı işlemekle suçlanan Wissam Ben Yedder'in durumu netliğe kavuştu. Mahkeme Fransız futbolcuyu iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

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En son Ligue 1 takımı Monaco forması giyen golcü futbolcu Wissam Ben Yedder, skandal bir olayla gündeme geldi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Wissam Ben Yedder, sarhoşken cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Fransız futbolcu, yapmış olduğu saldırı sonrası 2 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Mağdura 6 bin 500 Euro tazminat ile birlikte ayrıca 5 bin Euro para cezası verilen Yedder'in sürücü ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Son olarak Monaco forması giyen 34 yaşındaki forvet, Temmuz 2024'te kulüpten ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Sevilla ve Toulouse formaları da giyen Wissam Ben Yedder, kariyeri boyunca 513 maçta forma giydi ve 259 gol, 78 asistlik performans sergiledi.