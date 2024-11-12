Bizim Çocuklar Galler maçının hazırlıklarına devam etti!

12 Kasım 2024 20:37 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:41

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. hafta maçında Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişindeki apse ve oluşan ateş nedeniyle katılamadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmanda yer almadı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesinde Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Milli takımın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.