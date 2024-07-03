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Yapay zekâ bildi! Türkiye Avusturya'yı yendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:52
Yapay zekâ bildi! Türkiye Avusturya&#039;yı yendi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarihi maçla ilgili Mediazone Games ve Sporanaliz’in geliştirdiği yapay zekâ destekli futbol simülasyonu, 13 şutla rakibin kalesinde tehlikeye neden olacağını ve skorun 2-1 olacağını tahmin etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın son 16 turu maçında Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı A Milli Takım karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ 

Leipzig Stadyumu’nda oynanan ve Portekizli hakem Artur Dias’ın düdük çaldığı müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Türkiye oldu.

Bu sonuçla milliler adını son 8 takım arasına yazdırırken, Avusturya turnuvaya veda etti. A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

Yapay zekâ bildi! Türkiye Avusturya'yı yendi - 1. Resim

YAPAY ZEKADAN TARİHİ MAÇ TAHMİNİ 

Heyecanla süren turnuvada yapay zeka Türkiye'nin galibiyetini bildi. 

Mediazone Games ve Sporanaliz’in geliştirdiği yapay zekâ destekli futbol simülasyonu, dün gerçekleşen karşılaşmanın sonucunu tahmin etti.

Yapay zekânın analizine göre maç çok heyecanlı olacak. 

Yapay zekâ bildi! Türkiye Avusturya'yı yendi - 2. Resim

A Millî Takım, tam 13 şut ile rakibin kalesinde tehlikeye neden olacak.

Buna karşılık, Türkiye'nin kalesine 9 şut çekilecek.

Yapay zekâ, Türkiye'nin topla oynama yüzdesinin yüzde 54 olacağını, bu üstünlükle rakibini 2-1 devireceğini de tahmin etti. 

Yapay zekâ bildi! Türkiye Avusturya'yı yendi - 3. Resim

SEVİMLİ KÖPEK FENOMEN OLMUŞTU

Sosyal medyada fenomen olan köpek de Türkiye'nin 2-1'li skorla maçı alacağını tahmin etmişti. 

Şampiyonlar Ligi'nde hangi takım sepete basket atarsa, o takımın çeyrek final eşleşmesini kazanacağını doğru tahmin ederek ün kazanmıştı.

Yarı final ve final tahminleri de doğru çıkan köpek, tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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