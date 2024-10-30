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Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:17
Yapay zeka &#039;Süper Lig şampiyonu kim olacak&#039; sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor!

Süper Lig'de Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendiği 10. hafta geride kalırken yapay zeka şampiyonluk tahminleri güncellendi. Euro Club Index'in araştırmasına göre şampiyon yüzde 66.9 olasılıkla belli oldu. İşte yapay zekaya göre Süper Lig sezon sonu sıralaması.

Trendyol Süper Lig​'de heyecanın dozu her geçen gün daha da artıyor. 10. haftası geride kalan ligde son olarak ezeli rakiplerinden Beşiktaş​'ı 2-1 yenen Galatasaray​ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılılar ikinci Samsunspor'un 6, üçüncü Fenerbahçe​'nin ise 8 puan önüne geçerken ligin en alt sıralarında ise Kayserispor​, Hatayspor ve Adana Demirspor sırasıyla son 3 basamakta yer aldı. Hal böyleyken yapay zeka şampiyonluk ve küme düşecek takımlara ilişkin ihtimaller de güncellendi. Euro Club Index tarafından yapılan paylaşıma göre, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak. İşte Süper Lig'de sezon sonu oluşacak son puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri: 

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 1. Resim

19- Adana Demirspor - 18 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 2. Resim

18- Hatayspor - 28 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 3. Resim


17- Bodrum FK - 32 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 4. Resim

16- Kayserispor - 38 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 5. Resim

15- Alanyaspor - 39 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 6. Resim

14- Gaziantep FK - 41 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 7. Resim

13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 8. Resim

12- Konyaspor - 45 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 9. Resim

11- Göztepe - 45 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 10. Resim

10- Kasımpaşa - 46 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 11. Resim

9- Antalyaspor - 46 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 12. Resim

8- Sivasspor - 46 puan - %0

Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi

7- Eyüpspor - 49 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 14. Resim

6- Samsunspor - 55 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 15. Resim

5- Trabzonspor - 56 puan - %0

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 16. Resim

4- Başakşehir - 59 puan - %0.1

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 17. Resim

3- Beşiktaş - 78 puan - %5

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 18. Resim

2- Fenerbahçe - 88 puan - %28.1

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 19. Resim

1- Galatasaray - 92 puan - %66.9

Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor! - 20. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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