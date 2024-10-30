Yapay zeka 'Süper Lig şampiyonu kim olacak' sorusuna cevap verdi: Zafer açık ara geliyor!

30 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:17

Süper Lig'de Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendiği 10. hafta geride kalırken yapay zeka şampiyonluk tahminleri güncellendi. Euro Club Index'in araştırmasına göre şampiyon yüzde 66.9 olasılıkla belli oldu. İşte yapay zekaya göre Süper Lig sezon sonu sıralaması.

Trendyol Süper Lig​'de heyecanın dozu her geçen gün daha da artıyor. 10. haftası geride kalan ligde son olarak ezeli rakiplerinden Beşiktaş​'ı 2-1 yenen Galatasaray​ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılılar ikinci Samsunspor'un 6, üçüncü Fenerbahçe​'nin ise 8 puan önüne geçerken ligin en alt sıralarında ise Kayserispor​, Hatayspor ve Adana Demirspor sırasıyla son 3 basamakta yer aldı. Hal böyleyken yapay zeka şampiyonluk ve küme düşecek takımlara ilişkin ihtimaller de güncellendi. Euro Club Index tarafından yapılan paylaşıma göre, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak. İşte Süper Lig'de sezon sonu oluşacak son puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri:

19- Adana Demirspor - 18 puan - %0

18- Hatayspor - 28 puan - %0



17- Bodrum FK - 32 puan - %0

16- Kayserispor - 38 puan - %0

15- Alanyaspor - 39 puan - %0

14- Gaziantep FK - 41 puan - %0

13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0

12- Konyaspor - 45 puan - %0

11- Göztepe - 45 puan - %0

10- Kasımpaşa - 46 puan - %0

9- Antalyaspor - 46 puan - %0

8- Sivasspor - 46 puan - %0

7- Eyüpspor - 49 puan - %0

6- Samsunspor - 55 puan - %0

5- Trabzonspor - 56 puan - %0

4- Başakşehir - 59 puan - %0.1

3- Beşiktaş - 78 puan - %5

2- Fenerbahçe - 88 puan - %28.1

1- Galatasaray - 92 puan - %66.9