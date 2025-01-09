Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok istifa etti: Yeterli destek bulamadım!

09 Ocak 2025 18:45 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:57

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok istifa etti. Göreve 14 Ekim 2023'de seçilen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamayla istifa gerekçelerini sıraladı…

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, başkanlık görevinden istifa​ ettiğini duyurdu. Altunok, yaptığı açıklamada, kulübün sahipsiz bırakıldığını ve destek​ bulamamanın verdiği zorluklar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

“YETERLİ DESTEĞİ BULAMADIM”

Göreve 14 Ekim 2023'de seçilen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Altunok, kulübün mali zorluklar içinde olduğunu ve bu süreçte yeterli desteği bulamadığını belirterek, görevi bırakma kararı aldığını ifade etti.

“TEMENNİMİZ O İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNMESİ”

Kulübün geleceği için endişelerini dile getiren Altunok, açıklamasında şunları söyledi:

“Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık. Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık. Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizler de geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi.”