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Yeni Malatyaspor TFF'ye başvuru yaptı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 22:11 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:14
Yeni Malatyaspor TFF&#039;ye başvuru yaptı!

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'den çekilmek için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor​, Türkiye Futbol Federasyonu​'na haklarının saklı kalması şartıyla ligden çekilmek için talepte bulunduklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamasında, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF’ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu​ olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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