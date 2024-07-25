Yeni milli takımlar sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan ezber bozan çıkış! Futbol 10 kişi ile oynanabilir

25 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:02

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetimi kuruldu. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yarıştığı seçimde, İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alarak TFF’nin yeni başkanı seçildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yeni yönetim de görevlerine başladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kadrosunda yer alan eski Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı, Hamit Altıntop’un yerine Milli takımlardan sorumlu yönetici olarak atandı.

TFF Yönetim Kurulu üyesi ve Milli takımlardan sorumlu Ceyhun Kazancı, katıldığı bir programda futbolda bazı güncellemeler beklediğini dile getirdi.

"FUTBOL ARTIK BİLİMSEL BİR MÜCADELEYE DÖNDÜ"

Kazancı; futbolun ilerleyen süreçlerde 11 kişi ile değil 10 kişi ile daha iyi oynanacağını ifade etti.

İşte Kazancı’nın ifadeleri:

“Benim oyunla ilgili bir tahminim ve öngörüm var. Geçenlerde de dile getirdim, insanlar için biraz saçma gelebilir ama futbolun 11’e 11 değil de 10’ar kişiyle oynanacağını düşünüyorum bir zaman sonra.

Eskiden 7’şer kişilik halı sahalarda 6 kişi ile oynardık ama bugün 7 kişi oynuyoruz. Çünkü daha az koşmak istiyoruz. Futbolcular için de bu geçerli, 11’e 11 oynandığı zaman yer kalmıyor sahada. Futbol biliyorsunuz yeni dönemde bilimsel bir mücadeleye döndü. 22 kişiye artık saha dar geliyor. 20 kişiye düşmesi gerektiğini düşünüyorum.” Diye konuştu.