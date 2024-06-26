Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı

26 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:36

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Adana Demirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu.

YUSUF ERDOĞAN KONYASPOR'DA

Süper Lig'den birçok takımın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'ın transferinde mutlu sona ulaşan takım Konyaspor oldu.

Konya yerel basınından Yılmaz Çelik'in haberine göre; Yeşil-beyazlılar 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tecrübeli kanat oyuncusu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için Konya’ya gidecek.

40 MAÇTA 7 GOL-4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 40 maçta forma giyen Yusuf Erdoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR İLE 2 KUPA KAZANDI

31 yaşındaki Yusuf Erdoğan, Trabzonspor formasıyla 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2022-23 sezonunda ise Süper kupa şampiyonluğu yaşadı.