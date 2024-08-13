Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray'a şartlı evet!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
13 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:17
Fransız ekibi Lille ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a evet dedi. İşte detaylar...
Fransız ekibi Lille’le sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu konumuna gelen Yusuf Yazıcı’nın ismi, Türkiye’den Galatasaray ile anılıyordu.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre; Hayatını ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birleştiren Yusuf Yazıcı'nın önceliğinin kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu ifade edildi.
AVRUPA OLMAZSA GALATASARAY'A İMZA ATACAK
Haberin detayında, Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos’ta sona erdiği hatırlatılarak, 27 yaşındaki yıldızın bu süreçte bir kulüple anlaşamaması halinde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
42 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST
Lille formasıyla lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu geçtiğimiz sezon 42 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Fanatik