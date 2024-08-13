Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray'a şartlı evet!

13 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:17

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Fransız ekibi Lille’le sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu konumuna gelen Yusuf Yazıcı’nın ismi, Türkiye’den Galatasaray ile anılıyordu.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Hayatını ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birleştiren Yusuf Yazıcı'nın önceliğinin kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu ifade edildi.

AVRUPA OLMAZSA GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Haberin detayında, Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos’ta sona erdiği hatırlatılarak, 27 yaşındaki yıldızın bu süreçte bir kulüple anlaşamaması halinde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

42 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST

Lille formasıyla lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu geçtiğimiz sezon 42 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.