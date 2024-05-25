Zenit dramatik sonla şampiyon oldu! Dinamo Moskova'ya beraberlik yetiyordu ama kaybettiler
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 May 2024 20:17 - Güncelleme : 25 May 2024 20:28
Rusya liginde Dinamo Moskova'ya beraberliğin yettiği maçta Krasnodar'a kaybettiler ve Zenit şampiyonluğunu ilan etti.
Zenit bu sezon 6. kez üst üste Rusya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
Sergey Semak'ın takımı, final günü öncesinde lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyordu. Zenit, Rostov'la karşı karşıya gelirken, diğer tarafta Dinamo Moskova, Zenit'in olumsuz sonuç alması durumunda şampiyon olabilecek Krasnodar'la karşı karşıya geldi.
ZENİT KAZANDI DİNAMO MOSKOVA KAYBETTİ
Zenit, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Dinamo Moskova ise 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr