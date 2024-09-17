Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından netlik kazandı. İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın eşlik etti.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Türkmetal 1963 Spor- Pazarspor
Bulvarspor - İnegölspor
Kilis Belediyespor - Balıkesirspor
Kahramanmaraş Spor - Çorlu Spor 1947
Ağrı 1970 SK - Arnavutköy Belediyesi FK
Uşakspor - Bursaspor
Muğlaspor - Sarıyer
Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksarayspor
Erciyes 38 Futbol SK - Polatlı 1926 SK
Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor
Bitlis Özgüzelderespor - Kelkit Hürriyet SK
Altay - Karaman FK
Karabük İdmanyurduspor - Bursa Nilüfer FK
Giresunspor - Viranşehir Belediye Spor
Tuzlaspor - Tire 2021 FK
Büyükçekmece Tepecik Spor - Serik Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrol SK
Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor
Çayelispor - Yeşil Yalova FK
Fethiyespor - Düzcespor
Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhan Spor
Nazilli Spor - Somaspor
Yozgat Belediye Bozok Spor - Kırklarelispor
Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat Spor
Adıyaman FK - Afyonspor
Artvin Hopaspor - Belediye Derince Spor
Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol SK
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969 Spor
Küçükçekmece Sinop SK - Altınordu
Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif Faaliyetler
Ergene Velimeşe Spor - Çankaya SK