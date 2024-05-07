Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı MKE Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Siyah-beyazlılar, 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ankara ekibini Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.
Kartal'ın finaldeki rakibi yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ardından belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre 11'de 2 değişiklik yaptı.
Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku'ya şans veren Topraktepe, kırmızı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayan Al-Musrati'ye 11'de şans verirken, Jackson Muleka'yı kenara çekti.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak mücadelenin ikinci yarısında maça devam edemeyen Omar Colley, MKE Ankaragücü müsabakasında 11'deki yerine döndü.
Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında yerini Joe Worrall'a bırakan Colley, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'la birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı.
GEDSON VE MASUAKU DÖNDÜ
Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü.
Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
QUARESMA MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.
Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.
TRİBÜNLER DOLDU
Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.